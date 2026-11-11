Reprezentacja Anglii kobiet w krykiecie odwołała zaplanowany na kwiecień mecz testowy w Indiach Zachodnich i zamiast tego będzie przygotowywać się do serii Women’s Ashes w Zjednoczonym Królestwie. Jak informuje BBC Sport, zespół Nat Sciver-Brunt rozegra cztery mecze krykieta czerwoną piłką.

Cztery mecze przed Ashes

Program przygotowań obejmie trzydniowy mecz z Australia A, a także trzy krajowe mecze w formule „najlepsi przeciwko najlepszym”. W styczniu zespół odbędzie również w Bangalore 10-dniowe zgrupowanie treningowe krykieta czerwoną piłką w ciepłym klimacie.

Anglia planuje zaangażować 26 lub 27 zawodniczek w różne zgrupowania i mecze. Test przeciwko Australii w ramach wieloformatowej serii Ashes, za który przyznawane będą cztery punkty, odbędzie się na Headingley od 24 do 27 czerwca przyszłego lata.

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Zaktualizowany program w Indiach Zachodnich

Po odwołaniu meczu testowego program Anglii w Indiach Zachodnich będzie składał się wyłącznie z trzech meczów T20 i trzech jednodniowych meczów międzynarodowych. Wcześniej dyrektor wykonawczy Cricket West Indies Chris Dehring oświadczył, że organizacja z zadowoleniem przyjęłaby pomoc finansową od zamożniejszych członkowskich rad krykietowych, ponieważ organizacja meczów w regionie Karaibów jest kosztowna.

Według BBC Sport decyzja England and Wales Cricket Board nie jest związana z tymi rozmowami finansowymi. Jest postrzegana jako decyzja sportowa, która ma zwiększyć szanse Anglii na zwycięstwo w Ashes. Reprezentacja Indii Zachodnich kobiet nie rozegrała meczu testowego od 2004 roku — był to jej jedyny mecz w tym formacie w ciągu 47 lat.

Od ostatniego czterodniowego spotkania z Australią w styczniu 2025 roku Anglia rozegrała tylko jeden mecz testowy — poniosła wysoką porażkę z Indiami na londyńskim Lord’s.

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