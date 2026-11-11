Женская сборная Англии по крикету отменила запланированный на апрель тест-матч в Вест-Индии и вместо этого будет готовиться к серии Women’s Ashes в Соединённом Королевстве. Как сообщает BBC Sport, команда Нат Скивер-Брант проведёт четыре матча по крикету красным мячом.

Четыре матча перед Ashes

В программу подготовки войдёт трёхдневный матч против Australia A, а также три внутренних матча в формате «лучшие против лучших». В январе команда также проведёт в Бангалоре 10-дневный тренировочный сбор по крикету красным мячом в тёплом климате.

Англия планирует привлечь 26 или 27 игроков к различным сборам и матчам. Тест против Австралии в рамках мультиформатной серии Ashes, за который будут начисляться четыре очка, состоится на «Хедингли» с 24 по 27 июня следующего лета.

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Обновлённая программа в Вест-Индии

После отмены тест-матча программа Англии в Вест-Индии будет состоять только из трёх матчей T20 и трёх однодневных международных матчей. Ранее исполнительный директор Cricket West Indies Крис Деринг заявил, что организация приветствовала бы финансовую помощь от более состоятельных советов членов крикета, поскольку проведение матчей в Карибском регионе обходится дорого.

По данным BBC Sport, решение Совета по крикету Англии и Уэльса не связано с этими финансовыми обсуждениями. Его рассматривают как спортивное решение, которое должно повысить шансы Англии на победу в Ashes. Женская сборная Вест-Индии не играла тест-матчей с 2004 года — это был её единственный матч такого формата за 47 лет.

После последней четырёхдневной встречи с Австралией в январе 2025 года Англия провела лишь один тест-матч — потерпела крупное поражение от Индии на лондонском «Лордсе».

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