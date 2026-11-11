波兰田径运动员卡米尔·盖尔齐克在波兰华沙独立跑比赛中夺得10公里项目冠军，成绩为28分40秒。这是波兰历史成绩榜中23岁以下组别的最佳成绩，Interia Sport报道。

U23最佳成绩

波兰10公里项目的官方纪录在公开组中登记，但没有为23岁以下运动员设立单独的纪录册。据该媒体报道，此前年龄组的最佳成绩属于皮奥特尔·格瓦德基：1994年，他跑完10公里的成绩比盖尔齐克慢12秒。

女子比赛中，挪威选手汉娜·米厄恩·马里达尔以31分33秒夺冠。波兰运动员克拉拉·斯特雄巴拉以33分35秒完成比赛，排名第六。这一成绩成为波兰田径史上20岁以下女运动员的最佳成绩。

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伤后表现

盖尔齐克主要专攻3000米和5000米。超过一年前，他在德国特里尔以7分40秒22完成3000米，比布罗尼斯瓦夫·马利诺夫斯基保持了51年的波兰纪录快了两秒多。

冬季，这名运动员在托伦室内1500米比赛中跑出3分37秒32的成绩——这是波兰室内田径史上第四好的成绩。6月底，他在维也纳遭遇股二头肌撕裂，这使他的赛季表现受到影响。9月在特里尔，盖尔齐克以7分42秒95跑完3000米。

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