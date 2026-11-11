Polski lekkoatleta Kamil Hercyk wygrał Bieg Niepodległości w Warszawie w Polsce na dystansie 10 km, uzyskując czas 28:40. Jest to najlepszy czas w historycznych polskich zestawieniach w kategorii do lat 23, informuje Interia Sport.

Najlepszy wynik wśród U23

Oficjalne rekordy Polski na dystansie 10 km są rejestrowane w kategorii open, jednak nie ma osobnego rejestru dla zawodników do lat 23. Według publikacji poprzedni najlepszy wynik w tej grupie wiekowej należał do Piotra Gładkiego: w 1994 roku przebiegł on 10 km o 12 sekund wolniej od Hercyka.

W biegu kobiet zwyciężyła Norweżka Hanna Mjøen Maridal z czasem 31:33. Polska zawodniczka Klara Strząbała zajęła szóste miejsce, pokonując dystans w 33:35. Wynik ten stał się najlepszym w historii polskiej lekkoatletyki wśród zawodniczek do lat 20.

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Starty po kontuzji

Hercyk specjalizuje się przede wszystkim w biegach na 3000 i 5000 metrów. Ponad rok temu w niemieckim Trewirze pokonał 3000 metrów w czasie 7:40,22, poprawiając o ponad dwie sekundy 51-letni rekord Polski Bronisława Malinowskiego.

Zimą zawodnik uzyskał wynik 3:37,32 na 1500 metrów w hali w Toruniu — czwarty w historii polskiej lekkoatletyki halowej. Pod koniec czerwca w Wiedniu doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda, co utrudniło jego starty w sezonie. We wrześniu w Trewirze Hercyk przebiegł 3000 metrów w czasie 7:42,95.

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