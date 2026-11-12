Brytyjski bokser Josh Kelly zmierzy się 27 lutego w Atlancie w USA z Amerykaninem Jaronem Ennisem w unifikacyjnej walce w pierwszej kategorii średniej. 32-letni Kelly posiada tytuł IBF, natomiast 29-letni Ennis postawi na szali pasy WBA i WBO.

O porozumieniu w sprawie walki informuje BBC Sport. Kelly przystępuje do pojedynku z serią dziewięciu kolejnych zwycięstw. W styczniu zdobył pierwszy tytuł mistrza świata, pokonując Bachrama Murtazalijewa, choć w trakcie walki znalazł się na deskach. W lipcu Brytyjczyk obronił pas, wygrywając na punkty z reprezentantem Irlandii Północnej Caoimhínem Agyarko.

Trzy tytuły dla zwycięzcy

Ennis ma 37 walk bez porażki, a jedno z jego starć uznano za nieodbyte. W czerwcu pokonał Xandera Zayasa i został mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych. Według oceny BBC Sport Amerykanin będzie faworytem nadchodzącego pojedynku.

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Zwycięzca walki Kelly — Ennis będzie posiadał trzy tytuły mistrza świata w tej dywizji. Pas WBC należy do Sebastiana Fundory.

Szansa na status niekwestionowanego mistrza

Promotorem obu bokserów jest Eddie Hearn. Jak powiedział, zwycięstwo otworzy posiadaczowi trzech pasów drogę do walki o status niekwestionowanego mistrza. Ostatnim niekwestionowanym mistrzem świata w pierwszej kategorii średniej był Jermell Charlo, który osiągnął to w 2022 roku.

Kelly reprezentował Wielką Brytanię na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku. W 2021 roku przegrał z Davidem Awanesjanem, po czym stopniowo odbudował karierę.

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