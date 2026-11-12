英国拳手乔什·凯利将于2月27日在美国亚特兰大与美国拳手杰隆·恩尼斯进行超次中量级统一战。32岁的凯利拥有IBF冠军头衔，29岁的恩尼斯则将把WBA和WBO金腰带置于赌注之上。

BBC Sport报道，双方已就比赛达成协议。凯利带着九连胜的战绩进入这场比赛。今年1月，他击败巴赫拉姆·穆尔塔扎利耶夫，赢得个人首个世界冠军头衔，尽管他在比赛中曾被击倒。7月，这名英国拳手通过点数战胜来自北爱尔兰的考伊明·阿吉亚尔科，成功卫冕金腰带。

胜者将获得三个冠军头衔

恩尼斯在37场比赛中保持不败，另有一场比赛被判定为无结果。6月，他击败克桑德·扎亚斯，成为两个量级的世界冠军。据BBC Sport评估，这名美国拳手将是即将到来的对决中的热门人选。

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凯利与恩尼斯比赛的胜者将拥有该级别的三个世界冠军头衔。WBC金腰带由塞巴斯蒂安·丰多拉持有。

冲击无可争议冠军的机会

两名拳手的推广人都是埃迪·赫恩。据他表示，胜利将为三条金腰带的持有者打开争夺无可争议冠军头衔比赛的大门。上一位超次中量级无可争议世界冠军是杰梅尔·查洛，他于2022年达成这一成就。

凯利曾代表英国参加2016年奥运会。2021年，他输给大卫·阿瓦内相，之后逐步重建了自己的职业生涯。

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