Британский боксер Джош Келли 27 февраля в Атланте, США, встретится с американцем Джароном Эннисом в объединительном поединке в первом среднем весе. 32-летний Келли владеет титулом IBF, тогда как 29-летний Эннис поставит на кон пояса WBA и WBO.

О договоренности по поводу боя сообщает BBC Sport. Келли подходит к поединку с серией из девяти побед подряд. В январе он завоевал свой первый титул чемпиона мира, победив Бахрама Муртазалиева, хотя по ходу боя побывал в нокдауне. В июле британец защитил пояс, победив по очкам представителя Северной Ирландии Каоймина Агьарко.

Три титула для победителя

У Энниса 37 боев без поражений, а один его поединок был признан несостоявшимся. В июне он победил Ксандера Зайаса и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. По оценке BBC Sport, американец будет фаворитом предстоящего противостояния.

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Победитель боя Келли — Эннис будет владеть тремя мировыми титулами в дивизионе. Пояс WBC принадлежит Себастьяну Фундоре.

Шанс на звание абсолютного чемпиона

Промоутером обоих боксеров является Эдди Хирн. По его словам, победа откроет обладателю трех поясов путь к бою за статус абсолютного чемпиона. Последним абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе был Джермелл Чарло, который достиг этого в 2022 году.

Келли представлял сборную Великобритании на Олимпиаде 2016 года. В 2021 году он проиграл Давиду Аванесяну, после чего постепенно восстановил карьеру.

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