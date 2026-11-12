Iran może produkować 50 rakiet balistycznych miesięcznie — Jerusalem Post

Iran, mimo uszkodzeń infrastruktury wojskowo-przemysłowej w wyniku niedawnej wojny, może produkować około 50 rakiet balistycznych miesięcznie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na ocenę wywiadowczą i dane Bloomberga.

Możliwości produkcyjne

Według danych Bloomberga przytoczonych przez publikację irańskie możliwości produkcyjne stanowią około połowy poziomu sprzed wojny. Jednocześnie zachodni urzędnik, który powołał się na dane wywiadu wojskowego, oświadczył, że Iran prawdopodobnie ma co najmniej 1700 rakiet balistycznych i kontynuuje ich produkcję.

Badacz z Wydziału Studiów Wojennych King's College London i były analityk CIA ds. Bliskiego Wschodu Jim Lamson powiedział Bloombergowi, że w irańskim arsenale mogą również pozostawać tysiące systemów uderzeniowych typu Shahed. Są to systemy bezzałogowe, w tym warianty jednorazowego użycia.

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Podziemny obiekt rakietowy

Niedawno Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaprezentował obiekt, który nazwał nowym podziemnym kompleksem rakietowym. Na opublikowanych nagraniach znajdowały się rakiety balistyczne i manewrujące, a także wyrzutnie. Według publikacji w obiekcie zaprezentowano między innymi rakiety balistyczne średniego zasięgu Fatah-1.

Jerusalem Post zauważa, że demonstracja miała pokazać zachowanie przez Iran zdolności rakietowych po amerykańskich i izraelskich nalotach. Według Instytutu Studiów nad Wojną Iran zrezygnował z ustanowionego wcześniej przez siebie ograniczenia zasięgu rakiet do 2000 kilometrów.

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