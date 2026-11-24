W USA producent samochodów Chrysler wycofuje 82 843 pickupy Ram 1500 Classic z lat modelowych 2022–2024 z powodu błędu w oprogramowaniu modułu systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. Jak podaje Motor1, usterka może prowadzić do nieprawidłowego określania położenia pedału hamulca oraz awarii elektronicznych systemów pojazdu.

Jakie pojazdy obejmuje kampania

Wycofaniem objęto modele Ram 1500 Classic wyprodukowane od 12 września 2022 roku do 2 października 2024 roku. Powodem była nieprawidłowa adaptacja czujnika położenia pedału hamulca do stopniowej zmiany jego położenia podczas eksploatacji.

W raporcie o wycofaniu, złożonym do amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod numerem kampanii 26V756, wskazano, że z powodu problemu światła stop mogą zapalać się bez naciśnięcia pedału. Ponadto pojazd potencjalnie będzie można przełączyć z trybu Park bez naciśnięcia pedału hamulca.

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Możliwe awarie systemów elektronicznych

Błąd oprogramowania może również spowodować wyłączenie systemu elektronicznej kontroli stabilności, AutoPark oraz systemu ostrzegania przed kolizją czołową. Według publikacji systemy te mogą utracić funkcjonalność z powodu nieprawidłowego określania przez moduł ABS rzeczywistego położenia pedału.

Według stanu na 21 października 2026 roku FCA US odnotowała trzy zgłoszenia problemu, 12 kontaktów z działem obsługi klienta, 6 001 zgłoszeń gwarancyjnych oraz jeden wypadek, który potencjalnie może być związany z usterką. Nie zgłoszono osób poszkodowanych.

Dealerzy bezpłatnie przeprogramują moduł ABS. FCA US ma powiadomić dealerów 26 listopada 2026 roku, a listy do właścicieli planuje wysłać do 14 stycznia 2027 roku. Właściciele będą mogli sprawdzić numer VIN w bazie NHTSA od 26 listopada 2026 roku.

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