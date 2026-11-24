W badaniu klinicznym prowadzonym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii przeciwciało monoklonalne MAR001 obniżyło poziom triglicerydów na czczo o 39–46% w porównaniu z placebo. W badaniu fazy 2b uczestniczyło 235 osób z podwyższonym poziomem triglicerydów, podaje ScienceAlert.

Wyniki po 12 tygodniach

Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą trwało 24 tygodnie i objęło 48 ośrodków medycznych. Uczestnicy raz na cztery tygodnie otrzymywali podskórny zastrzyk placebo lub MAR001 w dawkach 300, 450 albo 900 mg.

Po 12 tygodniach wszystkie testowane dawki leku przyniosły rezultat. Poziom cholesterolu resztkowego obniżył się o 37–41% w porównaniu z placebo. Prawie 52% uczestników otrzymujących najwyższą dawkę MAR001 osiągnęło prawidłowy poziom triglicerydów, podczas gdy w grupie placebo odsetek ten wyniósł 3,4%.

Efekt w dużej mierze utrzymywał się przez 24 tygodnie. Jednocześnie badanie nie oceniało długoterminowych skutków klinicznych, w tym wpływu leczenia na ryzyko sercowo-naczyniowe.

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Mechanizm działania i dalsze badania

MAR001 działa przeciwko białku ANGPTL4, którego poziom szczególnie wzrasta po okresach głodzenia i które hamuje lipazę lipoproteinową — główny enzym rozkładający triglicerydy we krwi. U osób z niektórymi wariantami genu kodującego to białko wcześniej stwierdzano niższy poziom triglicerydów, a także niższe ryzyko cukrzycy i choroby wieńcowej.

Największy efekt zaobserwowano wśród uczestników z najwyższym wyjściowym poziomem triglicerydów: w tej podgrupie wskaźnik obniżył się o maksymalnie 72% względem poziomu wyjściowego. Poziom triglicerydów od 500 mg/dl uznaje się za ciężką hipertriglicerydemię, która zwiększa ryzyko ostrego zapalenia trzustki.

Kardiolożka Michelle O'Donoghue z Mass General Brigham, która kierowała badaniem, oświadczyła, że wyniki wskazują na potencjał MAR001 do bezpiecznego i skutecznego obniżania triglicerydów. Kardiolożka Renuka Jain, niezaangażowana w badanie, podkreśliła potrzebę dłuższych badań w bardziej zróżnicowanych grupach pacjentów, aby ocenić trwałość efektu i kliniczne następstwa leczenia. Wyniki opublikowano w The New England Journal of Medicine.

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