W poniedziałek rano szkoły w całych Niemczech otrzymały groźby bombowe. Wśród placówek, które otrzymały takie wiadomości, była szkoła podstawowa w Dreźnie, w Saksonii.

Groźby wobec szkół

O przypadkach informuje Der Spiegel. W publikacji datowanej na 24 listopada 2026 roku redakcja wskazuje, że groźby dotarły do szkół w całym kraju w poniedziałek rano.

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Przypadek w Dreźnie

Materiał opiera się na relacji dyrektorki tej szkoły podstawowej, pani Balach. Opisała ona Der Spiegel, jak działała po tym, gdy jej placówka otrzymała groźbę bombową.

W nagłówku publikacji dyrektorkę szkoły zapytano, jak przebiegała reakcja na zagrożenie. Na liście powiązanych tematów Der Spiegel wymienia również Drezno, Saksonię, edukację, dzieciństwo i młodzież.

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