在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰开展的一项临床研究中，单克隆抗体MAR001与安慰剂相比，将空腹甘油三酯水平降低了39–46%。据ScienceAlert报道，这项2b期试验共有235名甘油三酯水平升高者参与。

12周后的结果

这项随机双盲研究持续24周，涵盖48个医疗中心。参与者每四周接受一次安慰剂或MAR001的皮下注射，剂量为300、450或900毫克。

12周后，药物的所有测试剂量均取得效果。与安慰剂相比，残余胆固醇水平下降了37–41%。接受最高剂量MAR001的参与者中，近52%达到正常甘油三酯水平，而安慰剂组的这一比例为3.4%。

这一效果在24周内基本得以维持。同时，该研究未评估长期临床结果，包括治疗对心血管风险的影响。

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作用机制及后续研究

MAR001作用于ANGPTL4蛋白。该蛋白在禁食期后会尤其升高，并抑制脂蛋白脂肪酶——分解血液中甘油三酯的主要酶。此前发现，携带编码该蛋白基因某些变体的人，其甘油三酯水平较低，患糖尿病和冠心病的风险也较小。

在基线甘油三酯水平最高的参与者中观察到最大效果：该亚组的指标较基线最多下降72%。甘油三酯水平达到500毫克/分升及以上被视为重度高甘油三酯血症，会增加急性胰腺炎风险。

领导该研究的Mass General Brigham心脏病专家米歇尔·奥多诺休表示，结果显示MAR001具有安全且有效降低甘油三酯的潜力。未参与该试验的心脏病专家雷努卡·贾恩强调，需要在更多样化的患者群体中开展更长期的研究，以评估效果的持久性及治疗的临床后果。研究结果发表在《新英格兰医学杂志》上。

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