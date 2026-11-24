В клиническом исследовании, которое проводилось в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, моноклональное антитело MAR001 снизило уровень триглицеридов натощак на 39–46% по сравнению с плацебо. В испытании фазы 2b приняли участие 235 человек с повышенным уровнем триглицеридов, сообщает ScienceAlert.

Результаты через 12 недель

Рандомизированное двойное слепое исследование длилось 24 недели и охватило 48 медицинских центров. Участники раз в четыре недели получали подкожную инъекцию плацебо или MAR001 в дозах 300, 450 или 900 мг.

Через 12 недель все протестированные дозы препарата дали результат. Уровень остаточного холестерина снизился на 37–41% по сравнению с плацебо. Почти 52% участников, получавших наивысшую дозу MAR001, достигли нормального уровня триглицеридов, тогда как в группе плацебо этот показатель составил 3,4%.

Эффект в основном сохранялся в течение 24 недель. В то же время исследование не оценивало долгосрочные клинические последствия, в частности влияние лечения на сердечно-сосудистые риски.

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Механизм действия и дальнейшие исследования

MAR001 действует против белка ANGPTL4, уровень которого особенно повышается после периодов голодания и который подавляет липопротеинлипазу — основной фермент, расщепляющий триглицериды в крови. У людей с некоторыми вариантами гена, кодирующего этот белок, ранее выявляли более низкий уровень триглицеридов, а также меньшие риски сахарного диабета и коронарной болезни.

Наибольший эффект наблюдали среди участников с самым высоким исходным уровнем триглицеридов: в этой подгруппе показатель снизился до 72% от исходного уровня. Уровень триглицеридов от 500 мг/дл считают тяжелой гипертриглицеридемией, которая повышает риск острого панкреатита.

Кардиолог Мишель О'Донохью из Mass General Brigham, которая руководила исследованием, заявила, что результаты указывают на потенциал MAR001 безопасно и эффективно снижать триглицериды. Кардиолог Ренука Джайн, не участвовавшая в испытании, подчеркнула необходимость более длительных исследований в более разнообразных группах пациентов для оценки устойчивости эффекта и клинических последствий лечения. Результаты опубликованы в The New England Journal of Medicine.

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