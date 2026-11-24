Komisja Usług Finansowych Korei Południowej zaproponowała zezwolenie na pierwsze oferty tokenów, czyli ICO, po raz pierwszy od 2017 roku. Mechanizm ten umożliwia firmom pozyskiwanie środków poprzez sprzedaż nowo utworzonych tokenów kryptowalutowych. O inicjatywie informuje CoinDesk.

Wymogi dla emitentów tokenów

Propozycję przedstawiono w ramach projektu ustawy o aktywach cyfrowych. Firmy planujące emisję tokenów będą musiały przedkładać regulatorowi szczegółowe dokumenty dotyczące projektu, wielkości emisji, planowanego wykorzystania pozyskanych środków oraz ryzyka dla inwestorów. Dla nabywców detalicznych mają być również przygotowywane skrócone prospekty emisyjne.

Regulator będzie mógł sprawdzać przekazane ujawnienia informacji i żądać poprawek. Przed rozpoczęciem pozyskiwania nabywców emitenci będą musieli zachować określony okres oczekiwania, który potencjalnie może wynosić siedem dni. Za fałszywe oświadczenia lub ukrywanie informacji firmom i ich kierownictwu mogą grozić cywilne pozwy o odszkodowanie, sankcje finansowe oraz odpowiedzialność karna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nadzór nad giełdami

Nowe wymogi będą dotyczyć również giełd kryptowalut. Będą one musiały publikować informacje o tokenach dopuszczonych do obrotu, a także informować o istotnych wydarzeniach, w tym o włamaniach i zmianach wielkości emisji tokenów.

Korea Południowa zakazała ICO we wrześniu 2017 roku, wskazując na oszustwa, spekulacje i straty inwestorów. Ograniczenie było trudne do egzekwowania: koreańscy deweloperzy tworzyli firmy i fundacje za granicą, w tym w Singapurze, a następnie oferowali tokeny krajowym inwestorom i giełdom. W 2019 roku regulatorzy ustalili, że niektóre projekty pozyskiwały środki od koreańskich inwestorów, prowadząc ICO poza krajem.

W 2022 roku Bank Korei wezwał do zniesienia zakazu, wskazując, że rejestracja za granicą umożliwiała firmom obchodzenie krajowych ograniczeń. Proponowane przepisy muszą jeszcze uzyskać zgodę parlamentu, zanim wejdą w życie.

Czytaj nas na