韩国金融服务委员会提议，自2017年以来首次允许首次代币发行，即ICO。该机制使企业能够通过出售新创建的加密货币代币筹集资金。CoinDesk报道了这一倡议。

对代币发行方的要求

该提议作为数字资产法案的一部分提出。计划发行代币的公司将必须向监管机构提交有关项目、发行规模、募集资金的计划用途以及投资者风险的详细文件。还必须为散户买家准备简式招股说明书。

监管机构将能够审查提交的信息披露并要求更正。在开始招揽买家之前，发行方将必须遵守规定的等待期，该期限可能为七天。对于虚假陈述或隐瞒信息，公司及其管理人员可能面临民事损害赔偿诉讼、罚款和刑事追诉。

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对交易所的监管

新要求也将适用于加密货币交易所。交易所必须公布获准交易的代币信息，并报告重大事件，包括黑客攻击和代币发行规模的变化。

韩国于2017年9月禁止ICO，理由是欺诈、投机和投资者损失。该限制难以执行：韩国开发者在海外设立公司和基金会，包括在新加坡，随后向国内投资者和交易所提供代币。2019年，监管机构发现，一些项目通过在境外进行ICO从韩国投资者处筹集资金。

2022年，韩国银行呼吁取消禁令，并指出海外注册使公司能够规避国内限制。拟议规则在生效前仍须获得议会批准。

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