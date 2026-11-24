Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи предложила разрешить первичные размещения криптотокенов, или ICO, впервые с 2017 года. Такой механизм позволяет компаниям привлекать средства посредством продажи вновь созданных криптовалютных токенов. Об инициативе сообщает CoinDesk.

Требования к эмитентам токенов

Предложение представили в рамках законопроекта о цифровых активах. Компании, планирующие выпуск токенов, должны будут подавать регулятору подробные документы о проекте, объеме эмиссии, планируемом использовании привлеченных средств и рисках для инвесторов. Для розничных покупателей также должны будут готовиться сокращенные проспекты.

Регулятор сможет проверять представленные раскрытия информации и требовать исправлений. До начала привлечения покупателей эмитенты должны будут выдержать определенный срок ожидания, который потенциально может составить семь дней. За ложные заявления или сокрытие информации компаниям и их руководителям могут грозить гражданские иски о возмещении ущерба, финансовые санкции и уголовное преследование.

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Контроль за биржами

Новые требования также будут касаться криптовалютных бирж. Они должны будут публиковать сведения о токенах, допущенных к торгам, а также сообщать о существенных событиях, в том числе о взломах и изменениях объема эмиссии токенов.

Южная Корея запретила ICO в сентябре 2017 года, сославшись на мошенничество, спекуляции и потери инвесторов. Ограничение было сложно применять: корейские разработчики создавали компании и фонды за рубежом, в том числе в Сингапуре, а затем предлагали токены внутренним инвесторам и биржам. В 2019 году регуляторы установили, что отдельные проекты привлекали средства от корейских инвесторов, проводя ICO за пределами страны.

В 2022 году Банк Кореи призвал отменить запрет, отметив, что зарубежная регистрация позволяла компаниям обходить внутренние ограничения. Предлагаемые правила еще должны получить одобрение парламента, прежде чем вступят в силу.

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