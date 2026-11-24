У США автовиробник Chrysler відкликає 82 843 пікапи Ram 1500 Classic 2022–2024 модельних років через помилку в програмному забезпеченні модуля антиблокувальної системи гальм. Як повідомляє Motor1, несправність може призводити до неправильного визначення положення педалі гальма та збоїв у роботі електронних систем автомобіля.

Які автомобілі охоплює кампанія

Відкликанню підлягають Ram 1500 Classic, випущені з 12 вересня 2022 року до 2 жовтня 2024 року. Причиною стала некоректна адаптація датчика положення педалі гальма до поступової зміни її положення під час експлуатації.

У звіті про відкликання, поданому до Національного управління безпеки дорожнього руху США під номером кампанії 26V756, зазначено, що через проблему стоп-сигнали можуть загорятися без натискання на педаль. Крім того, автомобіль потенційно можна буде перевести з режиму Park без натискання педалі гальма.

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Можливі збої електронних систем

Помилка програмного забезпечення також може спричинити вимкнення системи електронного контролю стійкості, AutoPark та системи попередження про фронтальне зіткнення. За даними видання, ці системи можуть втрачати функціональність через некоректне визначення модулем ABS фактичного положення педалі.

Станом на 21 жовтня 2026 року FCA US зафіксувала три повідомлення про проблему, 12 звернень до служби підтримки клієнтів, 6 001 гарантійне звернення та одну аварію, яка потенційно може бути пов’язана з дефектом. Про постраждалих не повідомляли.

Дилери безкоштовно перепрограмують модуль ABS. FCA US має повідомити дилерів 26 листопада 2026 року, а листи власникам планують надіслати до 14 січня 2027 року. Перевірити VIN-код у базі NHTSA власники зможуть із 26 листопада 2026 року.

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