В США автопроизводитель Chrysler отзывает 82 843 пикапа Ram 1500 Classic 2022–2024 модельных годов из-за ошибки в программном обеспечении модуля антиблокировочной системы тормозов. Как сообщает Motor1, неисправность может приводить к неправильному определению положения педали тормоза и сбоям в работе электронных систем автомобиля.

Какие автомобили охватывает кампания

Отзыву подлежат Ram 1500 Classic, выпущенные с 12 сентября 2022 года по 2 октября 2024 года. Причиной стала некорректная адаптация датчика положения педали тормоза к постепенному изменению ее положения в ходе эксплуатации.

В отчете об отзыве, поданном в Национальное управление безопасности дорожного движения США под номером кампании 26V756, указано, что из-за проблемы стоп-сигналы могут загораться без нажатия на педаль. Кроме того, автомобиль потенциально можно будет перевести из режима Park без нажатия педали тормоза.

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Возможные сбои электронных систем

Ошибка программного обеспечения также может привести к отключению системы электронного контроля устойчивости, AutoPark и системы предупреждения о фронтальном столкновении. По данным издания, эти системы могут терять функциональность из-за некорректного определения модулем ABS фактического положения педали.

По состоянию на 21 октября 2026 года FCA US зафиксировала три сообщения о проблеме, 12 обращений в службу поддержки клиентов, 6 001 гарантийное обращение и одну аварию, которая потенциально может быть связана с дефектом. О пострадавших не сообщалось.

Дилеры бесплатно перепрограммируют модуль ABS. FCA US должна уведомить дилеров 26 ноября 2026 года, а письма владельцам планируется отправить до 14 января 2027 года. Проверить VIN-код в базе NHTSA владельцы смогут с 26 ноября 2026 года.

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