В Нигерии компанию Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals оценили в $48 млрд после первичного публичного размещения акций на $1,6 млрд. Листинг компании на фондовой бирже Лагоса предварительно запланирован на 1 декабря.

Как сообщает OilPrice, после выхода на биржу НПЗ Dangote может стать публичной компанией с наибольшей рыночной стоимостью и основным листингом в Африке. По расчетам Bloomberg, его оценка превысит рыночную капитализацию зарегистрированных в Йоханнесбурге Capitec Ltd и Gold Fields Ltd, которая составляет около $30 млрд у каждой.

Интерес инвесторов

IPO миноритарной доли Dangote Petroleum Refinery в Нигерии завершилось в конце октября. Заявки на приобретение акций подали инвесторы из 120 стран, в том числе из всех 54 африканских государств. Сейчас заявки проверяют, а следующим этапом должно стать рассмотрение регулятором SEC порядка распределения акций.

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Компания может привлечь до $2,1 млрд, если воспользуется опционом дополнительного размещения акций. В материале отмечается, что это вероятно с учетом рекордного интереса к размещению.

Планы расширения завода

Привлеченные средства планируют направить на программу стоимостью $14 млрд. Она предусматривает увеличение мощности переработки нефти почти с 700 тыс. баррелей в сутки до 1,4 млн баррелей в сутки к 2029 году.

Алико Данготе стремится привлечь 10 млн розничных инвесторов в рамках кампании, которую называют IPO для людей. Минимальная подписка составляет 10 акций, что, по его словам, должно дать обычным нигерийцам и африканцам возможность получить долю в предприятии.

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