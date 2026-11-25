在尼日利亚，Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals在完成16亿美元首次公开募股后估值达到480亿美元。该公司计划于12月1日在拉各斯证券交易所上市。

据OilPrice报道，Dangote炼油厂上市后，可能成为在非洲主要上市的市值最高上市公司。根据彭博社的计算，其估值将超过在约翰内斯堡上市的Capitec Ltd和Gold Fields Ltd的市值，两家公司市值均约为300亿美元。

投资者兴趣

Dangote Petroleum Refinery在尼日利亚出售少数股权的首次公开募股于10月底结束。来自120个国家的投资者提交了购股申请，其中包括全部54个非洲国家。目前，申请正在审核，下一阶段预计将由SEC监管机构审议股票分配程序。

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如果行使额外配售股票的选择权，该公司可筹集至多21亿美元。报道指出，鉴于此次发行获得创纪录的关注，这一情况很可能发生。

工厂扩建计划

筹集的资金计划用于一项价值140亿美元的计划。该计划 предусматривает到2029年将原油加工能力从接近每日70万桶提高至每日140万桶。

阿利科·丹格特希望通过一项被称为“面向大众的IPO”的活动吸引1000万名散户投资者。他表示，最低认购数量为10股，这应让普通尼日利亚人和非洲人有机会获得该企业的股份。

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