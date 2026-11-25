W Nigerii spółkę Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals wyceniono na 48 mld dolarów po pierwszej ofercie publicznej o wartości 1,6 mld dolarów. Debiut spółki na giełdzie w Lagos jest wstępnie zaplanowany na 1 grudnia.

Jak podaje OilPrice, po wejściu na giełdę rafineria Dangote może stać się spółką publiczną o najwyższej wartości rynkowej z głównym notowaniem w Afryce. Według wyliczeń Bloomberga jej wycena przewyższy kapitalizację rynkową notowanych w Johannesburgu Capitec Ltd i Gold Fields Ltd, która wynosi po około 30 mld dolarów.

Zainteresowanie inwestorów

IPO mniejszościowego pakietu Dangote Petroleum Refinery w Nigerii zakończyło się pod koniec października. Wnioski o zakup akcji złożyli inwestorzy ze 120 krajów, w tym ze wszystkich 54 państw afrykańskich. Wnioski są obecnie weryfikowane, a kolejnym etapem ma być rozpatrzenie przez regulatora SEC procedury przydziału akcji.

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Spółka może pozyskać do 2,1 mld dolarów, jeśli skorzysta z opcji dodatkowej emisji akcji. W materiale zaznaczono, że jest to prawdopodobne ze względu na rekordowe zainteresowanie ofertą.

Plany rozbudowy zakładu

Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na program o wartości 14 mld dolarów. Zakłada on zwiększenie mocy przerobu ropy z prawie 700 tys. baryłek dziennie do 1,4 mln baryłek dziennie do 2029 roku.

Aliko Dangote dąży do pozyskania 10 mln inwestorów detalicznych w ramach kampanii nazywanej IPO dla ludzi. Minimalna subskrypcja wynosi 10 akcji, co, jak powiedział, ma dać zwykłym Nigeryjczykom i Afrykanom możliwość uzyskania udziału w przedsiębiorstwie.

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