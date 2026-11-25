Физики из Northwestern University изолировали один позитрон — античастицу электрона — в почти идеальном вакууме, замедлили его и охладили до температуры около 300 милликельвинов, или 0,3 градуса выше абсолютного нуля. Как сообщает ScienceDaily, исследователям удалось удерживать частицу в электромагнитной ловушке в течение месяцев, не допуская ее контакта с обычным веществом.

Позитроны возникают, в частности, при радиоактивном распаде. В этом эксперименте ученые использовали изотоп натрий-22. Частица изначально имела высокую энергию, однако физики существенно снизили ее скорость перед тем, как направить в вакуумную ловушку. Электрические и магнитные поля удерживают позитрон в свободном пространстве без соприкосновения с материальными стенками, где контакт с обычным веществом привел бы к аннигиляции.

Квантовый циклотрон с одним позитроном

Ученые назвали созданную систему квантовым циклотроном с одним позитроном. В нем античастица ведет себя подобно искусственному атому: исследователи могут наблюдать ее отдельные квантовые энергетические уровни и контролируемо изменять их. Для этого команда применяла микроволны определенных частот, которые передавали позитрону контролируемое количество энергии.

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Исследование возглавил профессор физики Джеральд Габриелзе, а первым автором работы стал аспирант Томас Майерс. Результаты опубликовали в журнале Physical Review Letters под названием One-positron quantum cyclotron.

Проверка симметрии материи и антиматерии

Следующей задачей команды будет высокоточное измерение магнитного момента позитрона и его прямое сравнение с соответствующим свойством электрона. Ранее исследователи с помощью квантового циклотрона с одним электроном определили магнитный момент электрона с точностью примерно одна часть на 10 триллионов.

Стандартная модель физики элементарных частиц предполагает, что электрон и позитрон должны быть почти идеальными зеркальными соответствиями. Если измерения выявят неожиданную разницу, это может указывать на неполноту Стандартной модели и дать новые подсказки относительно преобладания материи над антиматерией в наблюдаемой Вселенной.

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