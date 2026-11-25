西北大学的物理学家在近乎完美的真空中隔离出一个正电子——电子的反粒子——并将其减速、冷却至约300毫开尔文，即高于绝对零度0.3度。正如ScienceDaily报道，研究人员成功将该粒子保持在电磁阱中数月，避免其与普通物质接触。

正电子尤其会在放射性衰变过程中产生。在这项实验中，科学家使用了钠-22同位素。该粒子最初具有高能量，但物理学家在将其导入真空阱之前大幅降低了它的速度。电场和磁场将正电子束缚在自由空间中，使其不接触物质壁面；在那里，与普通物质接触会导致湮灭。

单正电子量子回旋加速器

科学家将这一系统称为单正电子量子回旋加速器。在其中，这种反粒子的行为类似于人造原子：研究人员能够观察其各个量子能级，并以受控方式改变它们。为此，该团队使用特定频率的微波，向正电子传递受控数量的能量。

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这项研究由物理学教授杰拉尔德·加布里埃尔泽领导，论文第一作者为研究生托马斯·迈尔斯。研究结果发表在《Physical Review Letters》期刊上，题为《One-positron quantum cyclotron》。

检验物质与反物质的对称性

该团队的下一项任务将是高精度测量正电子的磁矩，并将其与电子的相应属性直接比较。此前，研究人员借助单电子量子回旋加速器，以约万亿分之一的精度测定了电子的磁矩。

粒子物理学标准模型预测，电子和正电子应当是近乎完美的镜像对应物。如果测量发现意外差异，这可能表明标准模型并不完整，并为可观测宇宙中物质相对于反物质占优势提供新的线索。

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