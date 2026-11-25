Fizycy z Northwestern University wyizolowali jeden pozyton — antycząstkę elektronu — w niemal idealnej próżni, spowolnili go i schłodzili do temperatury około 300 milikelwinów, czyli 0,3 stopnia powyżej zera absolutnego. Jak podaje ScienceDaily, badaczom udało się utrzymywać cząstkę w pułapce elektromagnetycznej przez miesiące, nie dopuszczając do jej kontaktu ze zwykłą materią.

Pozytony powstają między innymi podczas rozpadu promieniotwórczego. W tym eksperymencie naukowcy wykorzystali izotop sodu-22. Cząstka początkowo miała wysoką energię, jednak fizycy znacznie zmniejszyli jej prędkość przed skierowaniem jej do pułapki próżniowej. Pola elektryczne i magnetyczne utrzymują pozyton w wolnej przestrzeni bez kontaktu z materialnymi ściankami, gdzie kontakt ze zwykłą materią doprowadziłby do anihilacji.

Kwantowy cyklotron z jednym pozytonem

Naukowcy nazwali utworzony system kwantowym cyklotronem z jednym pozytonem. W nim antycząstka zachowuje się podobnie do sztucznego atomu: badacze mogą obserwować jej poszczególne kwantowe poziomy energetyczne i w kontrolowany sposób je zmieniać. W tym celu zespół stosował mikrofale o określonych częstotliwościach, które przekazywały pozytonowi kontrolowaną ilość energii.

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Badaniami kierował profesor fizyki Gerald Gabrielse, a pierwszym autorem pracy był doktorant Thomas Myers. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Physical Review Letters pod tytułem One-positron quantum cyclotron.

Testowanie symetrii materii i antymaterii

Kolejnym zadaniem zespołu będzie precyzyjny pomiar momentu magnetycznego pozytonu i bezpośrednie porównanie go z odpowiadającą mu właściwością elektronu. Wcześniej badacze, korzystając z cyklotronu kwantowego z jednym elektronem, określili moment magnetyczny elektronu z dokładnością około jednej części na 10 bilionów.

Model Standardowy fizyki cząstek elementarnych przewiduje, że elektron i pozyton powinny być niemal idealnymi lustrzanymi odpowiednikami. Jeśli pomiary wykażą nieoczekiwaną różnicę, może to wskazywać na niekompletność Modelu Standardowego i dostarczyć nowych wskazówek dotyczących przewagi materii nad antymaterią w obserwowalnym Wszechświecie.

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