В России, государстве-агрессоре, московский суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, растрате, легализации средств и взяточничестве, сообщает Meduza.

Средства на реконструкцию дороги

По данным российского делового издания «Коммерсант», обвинение в растрате, которое также содержит утверждение о действиях Чибиса в составе организованной группы, связано с предполагаемым присвоением около 1 млрд рублей. Эти средства были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск.

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Эпизод с аэролодкой

По информации «Коммерсанта», обвинение во взяточничестве касается подарка в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн рублей. Чибис не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. Его задержали 23 ноября в московском аэропорту Шереметьево после прибытия в рабочую поездку.

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