W Rosji, państwie-agresorze, moskiewski sąd aresztował gubernatora obwodu murmańskiego Andrieja Czibisa. Postawiono mu zarzuty oszustwa, defraudacji, legalizacji środków finansowych i łapownictwa, informuje Meduza.

Środki na przebudowę drogi

Według rosyjskiego wydania biznesowego „Kommiersant”, zarzut defraudacji, który zawiera również twierdzenie o działaniach Czibisa w zorganizowanej grupie, wiąże się z domniemanym przywłaszczeniem około 1 mld rubli. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę drogi Apatyty–Kirowsk.

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Wątek poduszkowca

Według informacji „Kommiersanta”, zarzut łapownictwa dotyczy prezentu w postaci poduszkowca o wartości 8,5 mln rubli. Czibis nie przyznał się do winy w żadnym z postawionych mu zarzutów.

Czibis kieruje obwodem murmańskim od 2019 roku. Został zatrzymany 23 listopada na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo po przylocie w podróż służbową.

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