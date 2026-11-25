W Rosji aresztowano gubernatora Czibisa w sprawie defraudacji — Meduza
W Rosji, państwie-agresorze, moskiewski sąd aresztował gubernatora obwodu murmańskiego Andrieja Czibisa. Postawiono mu zarzuty oszustwa, defraudacji, legalizacji środków finansowych i łapownictwa, informuje Meduza.
Środki na przebudowę drogi
Według rosyjskiego wydania biznesowego „Kommiersant”, zarzut defraudacji, który zawiera również twierdzenie o działaniach Czibisa w zorganizowanej grupie, wiąże się z domniemanym przywłaszczeniem około 1 mld rubli. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę drogi Apatyty–Kirowsk.
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Wątek poduszkowca
Według informacji „Kommiersanta”, zarzut łapownictwa dotyczy prezentu w postaci poduszkowca o wartości 8,5 mln rubli. Czibis nie przyznał się do winy w żadnym z postawionych mu zarzutów.
Czibis kieruje obwodem murmańskim od 2019 roku. Został zatrzymany 23 listopada na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo po przylocie w podróż służbową.