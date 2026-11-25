У Росії, державі-агресорі, московський суд заарештував губернатора Мурманської області Андрія Чибіса. Йому висунули обвинувачення у шахрайстві, розтраті, легалізації коштів і хабарництві, повідомляє Meduza.

Кошти на реконструкцію дороги

За даними російського ділового видання «Коммерсант», обвинувачення у розтраті, яке також містить твердження про дії Чибіса у складі організованої групи, пов’язане з імовірним привласненням близько 1 млрд рублів. Ці кошти були виділені на реконструкцію автодороги Апатити—Кіровськ.

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Епізод з аерочовном

За інформацією «Коммерсанта», обвинувачення у хабарництві стосується подарунка у вигляді аерочовна вартістю 8,5 млн рублів. Чибіс не визнав вини за жодним із висунутих проти нього обвинувачень.

Чибіс очолює Мурманську область із 2019 року. Його затримали 23 листопада в московському аеропорту Шереметьєво після прибуття на робочу поїздку.

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