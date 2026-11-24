在美国，汽车制造商克莱斯勒因防抱死制动系统模块软件错误，正在召回82,843辆2022至2024款Ram 1500 Classic皮卡。Motor1报道称，该故障可能导致对制动踏板位置的错误识别，并造成车辆电子系统故障。

此次召回涉及哪些车辆

此次召回涉及2022年9月12日至2024年10月2日期间生产的Ram 1500 Classic。原因是制动踏板位置传感器未能正确适应其在使用过程中位置的逐渐变化。

提交给美国国家公路交通安全管理局、活动编号为26V756的召回报告指出，由于该问题，制动灯可能在未踩下踏板时亮起。此外，车辆可能可以在未踩下制动踏板的情况下从驻车挡切换出来。

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电子系统可能发生故障

该软件错误还可能导致电子稳定性控制系统、AutoPark和前方碰撞预警系统停用。据该媒体报道，这些系统可能因ABS模块错误识别踏板实际位置而失去功能。

截至2026年10月21日，FCA US已记录到3起有关该问题的报告、12次客户支持联系、6,001起保修索赔，以及1起可能与该缺陷有关的事故。未有人员受伤的报告。

经销商将免费重新编程ABS模块。FCA US应于2026年11月26日通知经销商，计划在2027年1月14日前向车主寄送信件。车主可从2026年11月26日起在NHTSA数据库中查询VIN码。

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