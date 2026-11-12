Іран може виробляти 50 балістичних ракет щомісяця — Jerusalem Post

Іран, попри пошкодження військово-промислової інфраструктури внаслідок нещодавньої війни, може виробляти приблизно 50 балістичних ракет щомісяця. Про це з посиланням на розвідувальну оцінку та дані Bloomberg повідомляє Jerusalem Post.

Виробничі можливості

За даними Bloomberg, які наводить видання, іранські виробничі можливості становлять приблизно половину довоєнного рівня. Водночас західний посадовець, який послався на дані військової розвідки, заявив, що Іран, імовірно, має щонайменше 1700 балістичних ракет та продовжує їх виробництво.

Дослідник кафедри воєнних досліджень Лондонського королівського коледжу і колишній аналітик ЦРУ з питань Близького Сходу Джим Ламсон сказав Bloomberg, що в іранському арсеналі також можуть залишатися тисячі ударних систем типу Shahed. Це безпілотні системи, зокрема варіанти для одноразового застосування.

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Підземний ракетний об’єкт

Нещодавно Корпус вартових ісламської революції показав об’єкт, який назвав новим підземним ракетним комплексом. На оприлюднених кадрах були балістичні та крилаті ракети, а також пускові установки. За даними видання, на об’єкті, зокрема, демонстрували балістичні ракети середньої дальності Fatah-1.

Jerusalem Post зазначає, що демонстрація мала показати збереження ракетних можливостей Ірану після американських та ізраїльських авіаударів. За даними Інституту вивчення війни, Іран відмовився від раніше встановленого ним обмеження дальності ракет у 2000 кілометрів.

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