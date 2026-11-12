Иран может производить 50 баллистических ракет ежемесячно — Jerusalem Post

Иран, несмотря на повреждения военно-промышленной инфраструктуры в результате недавней войны, может производить примерно 50 баллистических ракет ежемесячно. Об этом со ссылкой на разведывательную оценку и данные Bloomberg сообщает Jerusalem Post.

Производственные возможности

По данным Bloomberg, которые приводит издание, производственные возможности Ирана составляют примерно половину довоенного уровня. В то же время западный чиновник, сославшийся на данные военной разведки, заявил, что Иран, вероятно, имеет не менее 1700 баллистических ракет и продолжает их производство.

Исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона и бывший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку Джим Ламсон заявил Bloomberg, что в иранском арсенале также могут оставаться тысячи ударных систем типа Shahed. Это беспилотные системы, в том числе варианты для одноразового применения.

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Подземный ракетный объект

Недавно Корпус стражей исламской революции показал объект, который назвал новым подземным ракетным комплексом. На опубликованных кадрах были баллистические и крылатые ракеты, а также пусковые установки. По данным издания, на объекте, в частности, демонстрировали баллистические ракеты средней дальности Fatah-1.

Jerusalem Post отмечает, что демонстрация должна была показать сохранение Ираном ракетных возможностей после американских и израильских авиаударов. По данным Института изучения войны, Иран отказался от ранее установленного им ограничения дальности ракет в 2000 километров.

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