Польский легкоатлет Камиль Герцик победил в Варшавском забеге Независимости в Польше на дистанции 10 км, показав результат 28:40. Это лучшее время в исторических польских списках в возрастной категории до 23 лет, сообщает Interia Sport.

Лучший результат среди U23

Официальные рекорды Польши на дистанции 10 км фиксируются в открытой категории, однако отдельного реестра для спортсменов до 23 лет нет. По данным издания, предыдущий лучший результат в этой возрастной группе принадлежал Пётру Гладкому: в 1994 году он пробежал 10 км на 12 секунд медленнее Герцика.

В женском забеге победила норвежка Ганна Мьён Маридаль со временем 31:33. Польская спортсменка Клара Стшомбала заняла шестое место, преодолев дистанцию за 33:35. Этот результат стал лучшим в истории польской лёгкой атлетики среди спортсменок до 20 лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выступления после травмы

Герцик специализируется преимущественно на дистанциях 3000 и 5000 метров. Более года назад в немецком Трире он преодолел 3000 метров за 7:40,22, превзойдя более чем на две секунды 51-летний рекорд Польши Бронислава Малиновского.

Зимой спортсмен показал результат 3:37,32 на 1500 метрах в помещении в Торуни — четвёртый в истории польской лёгкой атлетики в зале. В конце июня в Вене он получил надрыв двуглавой мышцы бедра, что осложнило его выступления в сезоне. В сентябре в Трире Герцик пробежал 3000 метров за 7:42,95.

Читай нас в