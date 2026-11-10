Koncern Orlen skorzystał z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch długoterminowych umów z QatarEnergy na dostawy skroplonego gazu ziemnego. Spółka jako przyczynę wskazała przedłużające się działanie okoliczności siły wyższej, przez które dostawy nie były realizowane, informuje RMF24.

Umowa będzie obowiązywać jeszcze przez 60 dni

W komunikacie giełdowym z 10 listopada 2026 roku Orlen wskazał, że po złożeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowa pozostanie w mocy jeszcze przez 60 dni.

Umowa przewidywała dostawy 1 mln ton LNG rocznie, co w przybliżeniu odpowiada 15,3 TWh. Formuła cenowa była powiązana z notowaniami ropy naftowej. Szacunkowa roczna wartość kontraktu w 2026 roku wynosiła około 570 mln euro, czyli 2,5 mld złotych.

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Kontrakt zawarto w 2009 roku

Umowę 29 czerwca 2009 roku zawarły spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Qatar Liquefied Gas Company Limited, która obecnie nosi nazwę QatarEnergy LNG. Dostawy w ramach kontraktu rozpoczęły się w 2016 roku, a sama umowa miała obowiązywać do 2034 roku.

Orlen jednocześnie nadal realizuje drugą długoterminową umowę z QatarEnergy. Przewiduje ona dostawy do 1 mln ton LNG do 2034 roku, a formuła cenowa w niej opiera się na notowaniach gazu ziemnego.

Koncern oświadczył, że wypowiedzenie jednej umowy nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw gazu. Według spółki własne wydobycie gazu przez Orlen oraz obowiązujące długoterminowe umowy zapewniają pełne pokrycie potrzeb grupy.

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