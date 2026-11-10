Полиция Токио совместно со студентами и оператором торговой сети Muji разработала новый велосипедный шлем, чтобы побудить молодежь пользоваться защитой головы. Изделие поступило в продажу в августе, сообщает The Japan Times.

Шлем с учетом причесок

К проекту, который полиция Токио начала в июле 2024 года, привлекли студентов Университета Аояма Гакуин и колледжа красоты Ямано в Токио. Они обсудили причины, по которым люди неохотно носят шлемы, в частности неудобства для прически и сложности с переноской громоздкого изделия.

Новый шлем имеет матовое покрытие, внутреннюю конструкцию для защиты челки от сминания и возможность носить его с собранными волосами. Подбородочный ремешок оснащен магнитной застежкой, которую можно застегнуть одной рукой. Студенты колледжа красоты также предложили варианты причесок, сохраняющих форму под шлемом или после его снятия, и подготовили видео по укладке волос.

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Низкий уровень использования

В апреле 2023 года в Японии вступили в силу изменения в правила дорожного движения, призывающие всех велосипедистов прилагать усилия к ношению шлемов. Ранее эта рекомендация касалась родителей и опекунов детей в возрасте до 13 лет. Наказание за отсутствие шлема не предусмотрено.

По данным полиции Токио, около 60% людей, погибших в велосипедных авариях в столице за пять лет до конца 2025 года, умерли от травм головы. Уровень смертности среди велосипедистов без шлемов был в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их носил.

Согласно опубликованному в сентябре опросу Национального полицейского агентства, шлемы носили 24,4% велосипедистов в стране — на 3,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. Показатель свыше 60% зафиксировали только в префектурах Эхимэ, Оита и Фукуи. В Токио он составил 15,5%, а в Осаке — 9,5%.

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