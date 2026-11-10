东京与学生合作开发骑行头盔——《日本时报》

东京警方与学生及零售连锁企业无印良品（Muji）的运营方共同开发了一款新自行车头盔，以鼓励年轻人使用头部防护装备。《日本时报》报道称，该产品于8月上市。

兼顾发型的头盔

东京警方于2024年7月启动该项目，并邀请青山学院大学和东京山野美容专门学校的学生参与。他们讨论了人们不愿佩戴头盔的原因，包括对发型造成不便，以及携带笨重产品的困难。

这款新头盔采用哑光表面，配有防止刘海被压扁的内部结构，并可在扎起头发时佩戴。其下巴系带配备磁性扣，可单手扣合。美容学校的学生还提出了可在头盔下或摘下头盔后保持造型的发型方案，并制作了头发造型视频。

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使用率较低

2023年4月，日本交通规则的修改生效，呼吁所有骑行者努力佩戴头盔。此前，这项建议适用于13岁以下儿童的父母和监护人。未佩戴头盔不会受到处罚。

据东京警方统计，在截至2025年底的五年间，首都地区死于自行车事故的人中约60%死于头部受伤。未佩戴头盔的骑行者死亡率是佩戴头盔者的2.3倍。

根据日本警察厅9月公布的一项调查，全国有24.4%的骑行者佩戴头盔，较一年前增加3.2个百分点。只有爱媛县、大分县和福井县的比例超过60%。东京的比例为15.5%，大阪为9.5%。

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