Tokijska policja wspólnie ze studentami i operatorem sieci handlowej Muji opracowała nowy kask rowerowy, aby zachęcić młodych ludzi do korzystania z ochrony głowy. Produkt trafił do sprzedaży w sierpniu, informuje The Japan Times.

Kask uwzględniający fryzury

Do projektu, który tokijska policja rozpoczęła w lipcu 2024 roku, zaangażowano studentów Uniwersytetu Aoyama Gakuin oraz szkoły kosmetycznej Yamano w Tokio. Omówili oni powody, dla których ludzie niechętnie noszą kaski, w tym niedogodności dla fryzury oraz trudności z przenoszeniem dużego produktu.

Nowy kask ma matowe wykończenie, wewnętrzną konstrukcję chroniącą grzywkę przed zgnieceniem oraz możliwość noszenia go z upiętymi włosami. Pasek pod brodą wyposażono w magnetyczne zapięcie, które można zapiąć jedną ręką. Studenci szkoły kosmetycznej zaproponowali również warianty fryzur, które zachowują kształt pod kaskiem lub po jego zdjęciu, oraz przygotowali filmy o układaniu włosów.

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Niski poziom używania

W kwietniu 2023 roku w Japonii weszły w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego, które wzywają wszystkich rowerzystów do podejmowania starań, by nosić kaski. Wcześniej zalecenie to dotyczyło rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 13 lat. Nie przewidziano kary za brak kasku.

Według tokijskiej policji około 60% osób, które zginęły w wypadkach rowerowych w stolicy w ciągu pięciu lat do końca 2025 roku, zmarło w wyniku obrażeń głowy. Wskaźnik śmiertelności wśród rowerzystów bez kasków był 2,3 razy wyższy niż wśród tych, którzy je nosili.

Według opublikowanego we wrześniu badania Krajowej Agencji Policji kaski nosiło 24,4% rowerzystów w kraju, o 3,2 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik powyżej 60% odnotowano jedynie w prefekturach Ehime, Oita i Fukui. W Tokio wynosił on 15,5%, a w Osace 9,5%.

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