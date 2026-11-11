特斯拉将把电动皮卡 Cybertruck 在 Giga Texas 工厂的生产延长至 2027 年夏末。埃隆·马斯克表示，这一决定应有助于公司从现有排队订单中完成更多该车型订单。

据Electrek 报道，与马斯克此前的说法相比，新期限意味着生产将延长约两到三个月。11 月 6 日，他曾表示，得州工厂的 Cybertruck 生产将在 2027 年年中左右逐步停止，以腾出产能用于 Cybercab。11 月 9 日，马斯克写道，该生产线将在约八个月后停止运营，特斯拉将不得不向许多客户退还订金。

价格与订单

据该媒体报道，同一天，特斯拉将 Cybertruck 的价格最高上调了 10%，并暂停接受基础版 Dual Motor 的订单。目前可订购的最便宜皮卡售价为 92,490 美元，而在 8 月初其价格为 69,990 美元。

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Electrek 指出，在宣布停止生产之前，Cybertruck 的销售速度约为每年 3 万辆。该媒体还写道，特斯拉此前计划每年生产 25 万辆此类汽车，而生产线的装机产能超过每年 12.5 万辆。

品牌支持者的反应

几名在马斯克帖文下回复的用户表示，他们仍在等待售价为 59,990 美元的 Cybertruck，特斯拉曾在 2 月以这一价格销售十天。一名用户询问，Premium 和 Cyberbeast 版本的买家是否会比他们获得优先权，但马斯克没有回应。

特斯拉支持者也在询问，Cybertruck 停产后公司的未来车型阵容将如何。根据 Electrek 的信息，特斯拉于 2026 年春季停止生产 Model S 和 Model X，而在逐步停止 Cybertruck 生产后，公司的消费车型阵容将只剩 Model 3 和 Model Y。

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