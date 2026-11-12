加拿大正制定通往欧盟联系成员身份的路径——Cyprus Mail

加拿大总理马克·卡尼在与塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯会晤期间表示，加拿大希望确定一条通往欧盟联系成员身份的路径。Cyprus Mail报道称，消息援引了会晤后发布的联合声明。

声明指出，领导人欢迎伙伴关系获得的战略动力，加拿大和欧盟正努力规划加拿大迈向联系成员身份的路径。他们还重申加拿大与塞浦路斯之间的长期关系，这种关系建立在共同的民主价值观、密切的民间联系以及对国际安全与稳定的共同承诺之上。

加拿大与欧盟的合作

卡尼和赫里斯托祖利季斯强调，有必要在近期于蒙特利尔举行的加拿大—欧盟峰会上宣布的“面向未来联盟”基础上，加强加拿大与欧盟之间的关系。

欧洲对外行动署此前表示，该联盟旨在为增长、繁荣、韧性和经济安全创造共同空间。在该框架内，双方应重点关注贸易与监管合作、数字技术、研究技术和通信技术、关键原材料与能源、金融服务与市场、安全与准备工作，以及民间联系。

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欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩此前曾提出加拿大获得欧盟联系成员身份的前景。与此同时，Politico和德国之声报道称，一些欧盟成员国反对这一想法，其中包括德国、希腊和法国。

投资与安全

塞浦路斯政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯表示，双方还单独讨论了在经济、安全和防务领域加强欧盟与加拿大战略关系的问题。赫里斯托祖利季斯确认尼科西亚支持发展此类合作，并指出加拿大与塞浦路斯双边关系面临新的机遇。

塞浦路斯总统还提出吸引加拿大投资、能源合作和危机管理等问题。他邀请卡尼访问塞浦路斯；加拿大总理对邀请作出积极回应，但访问日期尚未确定。

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