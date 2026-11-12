Premier Kanady Mark Carney podczas spotkania z prezydentem Cypru Nikosem Christodoulidesem oświadczył, że jego kraj dąży do wyznaczenia drogi do członkostwa stowarzyszonego w Unii Europejskiej. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na wspólny komunikat po spotkaniu.

W komunikacie zaznaczono, że przywódcy z zadowoleniem przyjęli strategiczny impuls partnerstwa, ponieważ Kanada i UE pracują nad wytyczeniem drogi Kanady do członkostwa stowarzyszonego. Potwierdzili również długoletnie relacje Kanady i Cypru, oparte na wspólnych wartościach demokratycznych, bliskich więziach międzyludzkich oraz wspólnym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej.

Współpraca Kanady i UE

Carney i Christodoulides podkreślili znaczenie wzmacniania relacji między Kanadą a Unią Europejską, opierając się na „sojuszu na rzecz przyszłości”, ogłoszonym na niedawnym szczycie Kanada–UE w Montrealu.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych wcześniej oświadczyła, że sojusz ma stworzyć wspólną przestrzeń dla wzrostu, dobrobytu, odporności i bezpieczeństwa gospodarczego. W jego ramach strony mają skoncentrować się na handlu i współpracy regulacyjnej, technologiach cyfrowych, badawczych i komunikacyjnych, surowcach krytycznych i energetyce, usługach i rynkach finansowych, bezpieczeństwie i gotowości, a także więziach międzyludzkich.

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wcześniej wskazywała na perspektywę członkostwa stowarzyszonego Kanady w UE. Jednocześnie Politico i Deutsche Welle informowały o sprzeciwie wobec tej idei ze strony niektórych państw Unii Europejskiej, w tym Niemiec, Grecji i Francji.

Inwestycje i bezpieczeństwo

Rzecznik rządu Cypru Konstantinos Letymbiotis poinformował, że strony osobno omówiły wzmocnienie strategicznych relacji między UE a Kanadą w gospodarce, bezpieczeństwie i obronności. Christodoulides potwierdził poparcie Nikozji dla rozwoju takiej współpracy i wskazał na nowe możliwości dla dwustronnych relacji Kanady i Cypru.

Prezydent Cypru poruszył również kwestię pozyskania kanadyjskich inwestycji, współpracy w energetyce i zarządzaniu kryzysowym. Zaprosił Carneya do odwiedzenia Cypru; premier Kanady pozytywnie zareagował na zaproszenie, jednak data wizyty nie została jeszcze ustalona.

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