Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидесом заявил о стремлении его страны определить путь к ассоциированному членству в Европейском Союзе. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи.

В заявлении отмечается, что лидеры приветствовали стратегический импульс партнерства, поскольку Канада и ЕС работают над формированием пути Канады к ассоциированному членству. Они также подтвердили давние отношения Канады и Кипра, основанные на общих демократических ценностях, тесных связях между людьми и общей приверженности международной безопасности и стабильности.

Сотрудничество Канады и ЕС

Карни и Христодулидес подчеркнули важность укрепления отношений между Канадой и Европейским Союзом, опираясь на «альянс ради будущего», объявленный на недавнем саммите Канада—ЕС в Монреале.

Европейская служба внешних связей ранее заявляла, что альянс должен создать общее пространство для роста, благосостояния, устойчивости и экономической безопасности. В его рамках стороны должны сосредоточиться на торговле и регуляторном сотрудничестве, цифровых, исследовательских и коммуникационных технологиях, критически важном сырье и энергетике, финансовых услугах и рынках, безопасности и готовности, а также связях между людьми.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее озвучивала перспективу ассоциированного членства Канады в ЕС. В то же время Politico и Deutsche Welle сообщали о возражениях против этой идеи со стороны отдельных государств Европейского Союза, в частности Германии, Греции и Франции.

Инвестиции и безопасность

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что стороны отдельно обсудили укрепление стратегических отношений между ЕС и Канадой в экономике, безопасности и обороне. Христодулидес подтвердил поддержку Никосии развитию такого сотрудничества и указал на новые возможности для двусторонних отношений Канады и Кипра.

Президент Кипра также затронул вопрос привлечения канадских инвестиций, сотрудничества в энергетике и кризисном управлении. Он пригласил Карни посетить Кипр; канадский премьер положительно отреагировал на приглашение, однако дата визита еще не определена.

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