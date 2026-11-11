Tesla продолжит производство электрического пикапа Cybertruck на заводе Giga Texas до конца лета 2027 года. Илон Маск заявил, что это решение должно помочь компании выполнить больше заказов на эту модель из существующей очереди.

Как сообщает Electrek, новый срок означает продление выпуска примерно на два-три месяца по сравнению с предыдущими заявлениями Маска. 6 ноября он говорил, что производство Cybertruck на предприятии в Техасе будут сворачивать примерно в середине 2027 года, чтобы высвободить мощности для Cybercab. 9 ноября Маск написал, что линия прекратит работу примерно через восемь месяцев и Tesla придется вернуть депозиты многим клиентам.

Цены и заказы

По данным издания, в тот же день Tesla повысила цены на Cybertruck до 10% и приостановила прием заказов на базовую версию Dual Motor. Самый доступный пикап, который можно заказать сейчас, стоит 92 490 долларов, тогда как в начале августа его цена составляла 69 990 долларов.

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Electrek отмечает, что до объявления о завершении выпуска Cybertruck продавался темпом примерно 30 тыс. автомобилей в год. Издание также пишет, что Tesla ранее планировала выпускать 250 тыс. таких автомобилей ежегодно, а установленная мощность производственной линии превышала 125 тыс. единиц в год.

Реакция сторонников бренда

Несколько пользователей в ответах Маску сообщили, что все еще ждут Cybertruck по цене 59 990 долларов, которую Tesla предлагала в течение десяти дней в феврале. Один из пользователей спросил, получат ли покупатели версий Premium и Cyberbeast приоритет перед ними, но Маск не ответил.

Среди сторонников Tesla также звучат вопросы о будущей модельной линейке компании после завершения выпуска Cybertruck. По информации Electrek, Tesla прекратила производство Model S и Model X весной 2026 года, а после сворачивания выпуска Cybertruck в потребительской линейке компании останутся Model 3 и Model Y.

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