AARP公共政策研究所的一份报告称，如果应税工资总额维持其在GDP中的占比，美国社会保障计划Social Security本可支付全额福利至2059年。这比预测的2034年晚25年；届时，退休和残障福利计划的合并信托基金可能耗尽，CNBC报道。

根据Social Security信托基金受托人的预测，如果国会不进行干预，在这些基金可能于2034年第三季度耗尽后，该计划将能够支付83%的计划福利。独立的退休基金可能最早在2032年第四季度耗尽，此后将能够覆盖78%的福利支出。

在经济中占比下降

应税工资在美国GDP中的占比从1983年的41%下降至2025年的34%。根据Social Security受托人的预测，这一指标将维持在该水平。AARP指出，如果这一比例没有下降，该计划在1984年至2034年期间将可获得额外10.8万亿美元的收入，按2025年价格计算。

该研究将此与收入从工资向通常不征收工资税的商业和投资收入转移联系起来。其他因素还包括自动化以及穿透式征税企业的普及，这类企业的所有者可以将部分报酬申报为利润而非工资。

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AARP还将人口老龄化列为因素之一。劳动者与福利领取者的人数比例预计将从2000年的3.4降至2030年的2.4，而较低的出生率进一步减少每名领取者对应的劳动者数量。

工资税在2025年提供了Social Security收入的91%。另有5%来自利息收入，4%来自高收入福利领取者缴纳的联邦所得税。

收入方面的建议

AARP报告指出，立法者可以考虑作出调整，让高收入纳税人为该计划作出更大贡献。2026年，Social Security税适用于不超过184,500美元的收入，而这一上限预计将在2027年提高至192,300美元。

提高或取消这一上限不会影响大多数劳动者：AARP指出，2024年收入达到或超过该门槛的人占6%。该组织估计，如果额外缴费不伴随福利提高，完全取消上限可弥补该计划75年融资缺口的67%。

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