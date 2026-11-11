W Stanach Zjednoczonych program Social Security mógłby wypłacać pełne świadczenia do 2059 roku, gdyby opodatkowany fundusz płac utrzymał swój udział w PKB, wynika z raportu AARP Public Policy Institute. To o 25 lat później niż prognozowany rok 2034, kiedy wspólne fundusze powiernicze programu świadczeń emerytalnych i z tytułu niepełnosprawności mogą się wyczerpać, podaje CNBC.

Zgodnie z prognozą powierników funduszy powierniczych Social Security, bez interwencji Kongresu po ich możliwym wyczerpaniu w trzecim kwartale 2034 roku program będzie mógł wypłacać 83% planowanych świadczeń. Oddzielny fundusz emerytalny może wyczerpać się już w czwartym kwartale 2032 roku, po czym będzie w stanie pokrywać 78% świadczeń.

Mniejszy udział w gospodarce

Udział opodatkowanych wynagrodzeń w PKB USA spadł z 41% w 1983 roku do 34% w 2025 roku. Według prognozy powierników Social Security wskaźnik ten pozostanie na tym poziomie. Gdyby nie spadł, program otrzymałby dodatkowe 10,8 bln dolarów w latach 1984–2034, w cenach z 2025 roku, wskazuje AARP.

W badaniu wiąże się to z przesunięciem dochodów z wynagrodzeń do dochodów z działalności gospodarczej i inwestycji, które zazwyczaj nie są objęte podatkiem od funduszu płac. Wśród czynników wymieniono również automatyzację i upowszechnienie przedsiębiorstw opodatkowanych na zasadzie przepływu, których właściciele mogą deklarować część wynagrodzenia jako zysk, a nie pensję.

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AARP wymienia także starzenie się społeczeństwa jako jeden z czynników. Stosunek liczby pracowników do odbiorców świadczeń ma spaść z 3,4 w 2000 roku do 2,4 w 2030 roku, a niższe wskaźniki urodzeń dodatkowo zmniejszają liczbę pracowników przypadających na jednego odbiorcę.

Podatki od funduszu płac zapewniły 91% dochodów Social Security w 2025 roku. Kolejne 5% pochodziło z dochodów odsetkowych, a 4% — z federalnego podatku dochodowego płaconego przez odbiorców świadczeń o wysokich dochodach.

Propozycje dotyczące dochodów

W raporcie AARP wskazano, że ustawodawcy mogą rozważyć zmiany, w ramach których podatnicy o wysokich dochodach wnosiliby większy wkład do programu. W 2026 roku podatkiem Social Security objęte są zarobki do 184 500 dolarów, a w 2027 roku limit ten ma wzrosnąć do 192 300 dolarów.

Podniesienie lub zniesienie tego limitu nie dotknęłoby większości pracowników: w 2024 roku zarobki na poziomie lub powyżej progu miało 6% osób, podaje AARP. Według szacunków organizacji całkowite zniesienie limitu mogłoby pokryć 67% 75-letniego deficytu finansowania programu, jeśli dodatkowym składkom nie towarzyszyłby wzrost świadczeń.

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