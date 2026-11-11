В США программа социального страхования Social Security могла бы выплачивать полные пособия до 2059 года, если бы облагаемый налогом фонд оплаты труда сохранял свою долю в ВВП, говорится в отчете AARP Public Policy Institute. Это на 25 лет позже прогнозируемого 2034 года, когда объединенные трастовые фонды программы пенсионных выплат и выплат по инвалидности могут быть исчерпаны, сообщает CNBC.

Согласно прогнозу попечителей трастовых фондов Social Security, без вмешательства Конгресса после их возможного исчерпания в третьем квартале 2034 года программа сможет выплачивать 83% запланированных пособий. Отдельный пенсионный фонд может быть исчерпан уже в четвертом квартале 2032 года, после чего сможет покрывать 78% выплат.

Меньшая доля экономики

Доля облагаемой налогом заработной платы в ВВП США сократилась с 41% в 1983 году до 34% в 2025 году. Согласно прогнозу попечителей Social Security, этот показатель останется на таком уровне. Если бы он не снижался, программа получила бы дополнительные 10,8 трлн долларов в 1984–2034 годах в ценах 2025 года, отмечает AARP.

В исследовании это связывают со смещением доходов от заработной платы к предпринимательским и инвестиционным доходам, которые обычно не облагаются налогом на фонд оплаты труда. Среди факторов также названы автоматизация и распространение предприятий со сквозным налогообложением, владельцы которых могут декларировать часть вознаграждения как прибыль, а не как зарплату.

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AARP также называет одним из факторов старение населения. Соотношение количества работников к получателям пособий должно снизиться с 3,4 в 2000 году до 2,4 в 2030 году, а более низкие показатели рождаемости дополнительно сокращают число работников в расчете на одного получателя.

Налоги на фонд оплаты труда обеспечили 91% доходов Social Security в 2025 году. Еще 5% поступили в виде процентного дохода, а 4% — от федерального подоходного налога, который платят получатели пособий с высокими доходами.

Предложения по доходам

В отчете AARP отмечается, что законодатели могут рассмотреть изменения, при которых налогоплательщики с высокими доходами будут вносить больший вклад в программу. В 2026 году налогом Social Security облагается заработок до 184 500 долларов, а в 2027 году этот максимум должен вырасти до 192 300 долларов.

Повышение или отмена этого лимита не затронули бы большинство работников: в 2024 году заработок на уровне или выше порога имели 6% людей, отмечает AARP. По оценкам организации, полная отмена лимита могла бы закрыть 67% дефицита финансирования программы на 75 лет, если дополнительные взносы не сопровождались бы повышением пособий.

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