AUR планирует провести в Бухаресте форум экстремистских партий — Romania Insider
Румынская ультраправая партия «Альянс за объединение румын» (AUR) планирует в эти выходные провести в Бухаресте форум с участием экстремистских партий из разных стран Европы. По данным Romania Insider, партия также призвала своих сторонников прибыть в столицу Румынии в субботу, 14 ноября, на митинг в поддержку Кэлина Джорджеску.
Форум в Бухаресте
Издание характеризует AUR как ультраправую партию, а участников запланированного форума — как представителей экстремистских политических сил. Форум и митинг запланированы на одни выходные в румынской столице.
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Митинг в поддержку Джорджеску
Митинг посвящён поддержке Джорджеску, которого Romania Insider называет пророссийским политиком. Издание сообщает, что в настоящее время он находится под стражей в связи с мошенничеством.
Протест AUR состоится в день футбольного матча между сборными Румынии и Польши. Ожидается, что на игру в Бухарест прибудут около 3 тысяч польских болельщиков.