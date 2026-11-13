AUR planuje zorganizować w Bukareszcie forum partii ekstremistycznych — Romania Insider
Rumuńska skrajnie prawicowa partia Sojusz na rzecz Zjednoczenia Rumunów (AUR) planuje w ten weekend zorganizować w Bukareszcie forum z udziałem partii ekstremistycznych z różnych krajów Europy. Według Romania Insider partia wezwała również swoich zwolenników do przybycia do stolicy Rumunii w sobotę, 14 listopada, na wiec poparcia dla Călina Georgescu.
Forum w Bukareszcie
Publikacja charakteryzuje AUR jako partię skrajnie prawicową, a uczestników planowanego forum jako przedstawicieli ekstremistycznych sił politycznych. Forum i wiec zaplanowano na ten sam weekend w stolicy Rumunii.
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Wiec poparcia dla Georgescu
Wiec poświęcony jest poparciu dla Georgescu, którego Romania Insider nazywa prorosyjskim politykiem. Publikacja informuje, że obecnie przebywa on w areszcie w związku z oszustwem.
Protest AUR odbędzie się w dniu meczu piłkarskiego między reprezentacjami Rumunii i Polski. Oczekuje się, że na mecz do Bukaresztu przyjedzie około 3 tysięcy polskich kibiców.