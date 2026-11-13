AUR планує провести в Бухаресті форум екстремістських партій — Romania Insider

Румунська ультраправа партія «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) планує цими вихідними провести в Бухаресті форум за участю екстремістських партій із різних країн Європи. За даними Romania Insider, партія також закликала своїх прихильників прибути до столиці Румунії в суботу, 14 листопада, на мітинг на підтримку Келіна Джорджеску.

Форум у Бухаресті

Видання характеризує AUR як ультраправу партію, а учасників запланованого форуму — як представників екстремістських політичних сил. Форум і мітинг заплановані на одні вихідні в румунській столиці.

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Мітинг на підтримку Джорджеску

Мітинг присвячений підтримці Джорджеску, якого Romania Insider називає проросійським політиком. Видання повідомляє, що він наразі перебуває під вартою у зв’язку зі шахрайством.

Протест AUR відбудеться в день футбольного матчу між збірними Румунії та Польщі. Очікується, що на гру до Бухареста прибудуть приблизно 3 тисячі польських уболівальників.

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