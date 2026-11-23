Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в Палате общин, что любая попытка вернуть страну в Европейский Союз должна быть вынесена на референдум. Отвечая на вопрос депутата-консерватора сэра Бернарда Дженкина, он согласился, что для премьер-министра было бы немыслимо пытаться вернуть Британию в ЕС без такого голосования, сообщает Anadolu Agency.

Возвращение к вопросу Brexit

В то же время Бернем подчеркнул, что сейчас не предлагает повторно проводить референдум по поводу решения Великобритании выйти из ЕС. По его словам, недавнее соглашение о перезагрузке отношений, достигнутое в пятницу с европейскими лидерами, соответствует предвыборному манифесту, с которым он был избран.

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году после референдума 2016 года, на котором 52% избирателей поддержали выход из блока, а 48% проголосовали против.

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Цифровая идентификация и новое соглашение

Премьер также отверг предупреждения о том, что новая договоренность потребует от Британии присоединения к системе цифровой идентификации ЕС. Отвечая депутату-консерватору Дэвиду Дэвису, он заявил, что страна не будет присоединяться к схеме цифрового кошелька Европейского Союза.

Бернем также заявил, что после первого соглашения по Brexit в отношениях с Европой было утрачено слишком много связей. По его мнению, Британии следует рассматривать различные варианты будущих отношений с 27 государствами ЕС. Новое соглашение, по данным агентства, предусматривает схему молодежной мобильности, отмену большинства проверок британского экспорта продовольствия и увязку систем торговли выбросами Великобритании и ЕС.

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