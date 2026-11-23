Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył w Izbie Gmin, że każda próba powrotu kraju do Unii Europejskiej musiałaby zostać poddana pod referendum. Odpowiadając na pytanie konserwatywnego posła sir Bernarda Jenkina, zgodził się, że dla premiera byłoby nie do pomyślenia próbować przywrócić Wielką Brytanię do UE bez takiego głosowania, informuje Anadolu Agency.

Powrót do kwestii Brexitu

Jednocześnie Burnham podkreślił, że obecnie nie proponuje ponownego przeprowadzenia referendum w sprawie decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE. Jak zaznaczył, niedawne porozumienie w sprawie zresetowania relacji, osiągnięte w piątek z europejskimi przywódcami, jest zgodne z manifestem wyborczym, na podstawie którego został wybrany.

Wielka Brytania opuściła UE w 2020 roku po referendum z 2016 roku, w którym 52% wyborców poparło opuszczenie bloku, a 48% zagłosowało przeciw.

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Identyfikacja cyfrowa i nowe porozumienie

Premier odrzucił również ostrzeżenia, że nowe porozumienie będzie wymagało od Wielkiej Brytanii przystąpienia do unijnego systemu identyfikacji cyfrowej. Odpowiadając konserwatywnemu posłowi Davidowi Davisowi, oświadczył, że kraj nie dołączy do programu cyfrowego portfela Unii Europejskiej.

Burnham stwierdził również, że po pierwszym porozumieniu dotyczącym Brexitu utracono zbyt wiele więzi z Europą. Jego zdaniem Wielka Brytania powinna rozważyć różne warianty przyszłych relacji z 27 państwami UE. Według agencji nowe porozumienie przewiduje program mobilności młodzieży, zniesienie większości kontroli brytyjskiego eksportu żywności oraz połączenie systemów handlu emisjami Wielkiej Brytanii i UE.

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