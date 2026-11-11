Usher和克里斯·布朗联合R&B巡演在美国的两场演唱会已取消：11月16日在洛杉矶SoFi Stadium举行的演出，以及12月6日在迈阿密Hard Rock Stadium举行的演出。据《滚石》报道，11月11日，这些日期在Ticketmaster官方网站上被标注为已取消。

未说明取消原因

Usher、克里斯·布朗和Ticketmaster的代表均未回应《滚石》关于取消原因的询问。同时，截至11月11日，两位艺人仍计划在亚特兰大的Mercedes-Benz Stadium演出。这原本将是他们在该场馆举行的第五场也是最后一场演出。

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此前的取消

上个月，主办方还取消了巡演在巴尔的摩、辛辛那提、印第安纳波利斯以及南卡罗来纳州哥伦比亚的多场演出。主办方通过Complex发布的一份声明称，这一决定是出于保障巡演参与者和团队健康与福祉的需要，以及巡演规模和持续时间带来的巨大负担。

《滚石》指出，此前的取消与布朗原定出席伦敦南华克王室法院的一场量刑听证会时间重合，该案涉及2023年发生在夜总会的一起袭击事件。据该刊报道，这名歌手被判处八个月监禁、缓刑12个月，并被罚款1,500英镑，约合2,000美元，支付给控方。巡演计划持续至12月12日；不计两场已取消的演出，日程中还剩八场演出。

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