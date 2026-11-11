W Stanach Zjednoczonych odwołano dwa koncerty w ramach wspólnej trasy R&B Ushera i Chrisa Browna: 16 listopada na SoFi Stadium w Los Angeles oraz 6 grudnia na Hard Rock Stadium w Miami. Jak informuje Rolling Stone, 11 listopada daty te zostały oznaczone jako odwołane na oficjalnej stronie Ticketmaster.

Nie podano powodów odwołania

Przedstawiciele Ushera, Chrisa Browna i Ticketmaster nie odpowiedzieli na zapytania Rolling Stone dotyczące przyczyn odwołania. Jednocześnie według stanu na 11 listopada artyści nadal planowali występ na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Miał to być ich piąty i ostatni koncert w tym obiekcie.

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Wcześniejsze odwołania

W ubiegłym miesiącu organizatorzy odwołali również szereg występów trasy w Baltimore, Cincinnati, Indianapolis i Columbii w Karolinie Południowej. W oświadczeniu rozpowszechnionym za pośrednictwem Complex organizatorzy wyjaśnili tę decyzję potrzebą zadbania o zdrowie i dobrostan uczestników trasy oraz ekipy, a także znacznym obciążeniem wynikającym ze skali i długości tournée.

Rolling Stone zauważa, że wcześniejsze odwołania zbiegły się w czasie z planowanym udziałem Browna w rozprawie dotyczącej wymierzenia kary w Southwark Crown Court w Londynie w sprawie napaści w nocnym klubie w 2023 roku. Według publikacji piosenkarz otrzymał karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 12 miesięcy oraz grzywnę w wysokości 1 500 funtów szterlingów, czyli około 2 000 dolarów, na rzecz strony oskarżenia. Trasa ma trwać do 12 grudnia; nie licząc dwóch odwołanych koncertów, w harmonogramie pozostało osiem występów.

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